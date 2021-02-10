Sony Xperia 1 III показали на качественных изображениях

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Sony Xperia 1 III визуализировали

Как-то так получилось, что смартфоны Sony словно приходят к нам из альтернативной вселенной, которые выглядят не так как другие. Несмотря на то, что компания занимает мизерную долю на рынке, наблюдать за ней интересно. Всегда любопытно посмотреть на то, каким получится ее очередной флагман и, возможно, уже в этом месяце мы познакомимся с Xperia 1 III.

Ожидается, что смартфон может дебютировать в последний зимний месяц и усилиями ресурса LetsGoDigital и студии Concept Creator мы сможем оценить внешний вид новинки. Визуально Sony Xperia 1 III выглядит узким и экран тут по-прежнему вытянули до соотношения 21:9. Сам дисплей не смотрится таким уж безрамочным, все же достаточно приличные отступы сверху и снизу бросаются в глаза.

В целом тут не стали как-то изощряться с внешним видом смартфона, предложив моноблок из стекла и металла с понятным дизайном. На тыльной стороне установили овальную площадку с тремя объективами, один из которых перископический и есть 3D ToF-датчик. А еще тут нанесен логотип Zeiss, как показатель того, оптика какой компании будет установлена.

Известно, что Sony Xperia 1 III получит OLED-матрицу диагональю 6,5 дюйма разрешением 4К и частоту могут «выкрутить» до 120 Гц. Аппаратной основой смартфона станет процессор Snapdragon 888 в связке с 8 Гб оперативной памяти. В арсенале устройства будет традиционный сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB Type-C, 256 Гб постоянной памяти, операционная система Android 11 и здесь не стали отказываться от 3,5 мм разъема для наушников.

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Источник: letsgodigital