Составлен рейтинг самых популярных 5G-смартфонов

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Названы самые продаваемые смартфоны с поддержкой 5G-сетей

На рынок уже вышло много смартфонов с поддержкой 5G. И таких устройств будет становиться все больше. Аналитики уже говорят о том, что рынок смартфонов вернется к росту и в немалой степени этому будет способствовать повышение спроса на устройства с поддержкой сетей пятого поколения. А сейчас уже можно подвести итоги первой половины нынешнего года, касающиеся самых популярных 5G-смартфонов.

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Специалисты компании Strategy Analytics сделали вывод, что Samsung Galaxy S20+ стал самым продаваемым смартфоном за первые шесть месяцев 2020 года. И на его долю пришлось 9% всей выручки, полученной от продажи 5G-моделей. Но аналитики уже прогнозирует то, что эта модель сложит свои лавры лидера в сегменте 5G-смартфонов и на трон взойдет iPhone 12.

По итогам первой половины нынешнего года выручка от реализации смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения составила $34 млрд. Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке из-за пандемии коронавируса, спрос на устройства с поддержкой сетей пятого поколения продолжал неуклонно расти.

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Лидерами по количеству проданных 5G-смартфонов являются Samsung и Huawei. В топ-5 самым популярных аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения вошли три модели Samsung. Помимо уже названого Galaxy S20 + в «пятерке» лидеров оказались Galaxy S20 Ultra и Galaxy S20+, а Huawei представлена двумя моделями: P40 Pro 5G и Mate 30 5G.

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Источник: mydrivers