Слух: Apple откажутся от сотрудничества с Google и создадут собственный поисковик

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Похоже, Apple все-таки сделают собственную поисковую систему, чтобы не быть зависимыми от Google.

Вы могли слышать, что на данный момент Google платит Apple от 10 до 12 миллиардов долларов в год, чтобы быть основным поставщиком услуг поиска на устройствах Apple. До недавнего времени эта сделка была выгодна обеим сторонам, да и лишних проблем с ней не возникало.

Однако сотрудничество может скоро подойти к концу, чему способствовали последние недавние претензии со стороны Министерства юстиции США к Google – правительство страны считает, что в отношении Корпорации добра пора открывать судебное дело по антимонопольному вопросу.

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Apple уже делала шаги для ухода от Google. Ее движок Applebot, о котором впервые было сообщено в 2014 году, в последнее время значительно увеличил свою скорость. Кроме того, при поиске на главном экране iOS 14 компания Apple начала устанавливать прямые ссылки на веб-сайты, полностью обходя Google. Также уже почти три года назад Apple переманила руководителя отдела поиска Google Джона Джаннандреа.

Неясно, какую форму может принять поисковая система Apple. Это может быть эксклюзивное приложение для устройств на iOS и OS X, или же нас ждет полноценный сайт вроде Google.com.

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Так или иначе, Apple придется придумать что-то рабочее, несмотря на выгодное сотрудничество: платежи Google, по имеющимся данным, составляют около 20% дохода Apple.

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Источник: 9to5Mac



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