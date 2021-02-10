Состоялась презентация Xiaomi 12S Ultra

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﻿ Хедлайнер всей презентации.

Сегодня компания Xiaomi устроила большую презентацию, на которой показали долгожданную серию Xiaomi 12S. Смартфоны этой серии действительно открывают новые страницу в истории компании, ведь это первые устройства от Xiaomi, созданные в сотрудничестве с немецким производителем оптики Leica.





Итак, всего новая серия состоит из трёх моделей: это Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Ultra. Первые две новинки не очень отличаются от обычных Xiaomi 12, они получили лишь небольшой апгрейд камеры и новый процессор. А звание самого интересного аппарата досталось Xiaomi 12S Ultra, ведь компания до последнего хранила в секрете спецификации топового аппарата (учись, Google).





Но сегодня все карты были раскрыты. Смартфон работает на базе флагманского Snapdragon 8+ Gen1. Камера новинки состоит из трёх датчиков: 50-мегапиксельного широкоугольного модуля размером 1 дюйм, 48-мегапиксельного ультраширокоугольного с углом обзора 128 градусов и телеобъектив с идентичным разрешением и пятикратным оптическим увеличением. Основной и телеобъектив также получили поддержку оптической стабилизации изображения. Дисплей смартфона выполнен по технологии Amoled E5, имеет разрешение WQHD+ и динамическую частоту обновления от 1 до 120 Гц. За автономность Xiaomi 12S Ultra отвечает аккумулятор ёмкостью 4860 мАч, способный заряжаться по проводу или без него на мощности 67 и 50 ватт соответственно. Также есть возможность заряжать другие устройства по беспроводу, на мощности 10 ватт. Корпус флагмана защищён по стандарту IP68.





Xiaomi 12S Ultra доступен в двух цветах: чёрном и зелёном. По памяти предлагают две версии: 8/256 или 12/512 Гб. Цена на новинку стартует с отметки 860 евро на китайском рынке. Глобальные цены пока неизвестны.