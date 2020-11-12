Apple поругалась с контрактным сборщиком

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Apple и Pegatron временно прекратили сотрудничество

Тайваньская Foxconn является одним из крупнейших производителей электроники и неплохо зарабатывает на Apple. Что и не удивительно, ведь именно эта компания занята сборкой «яблочной» техники. Но помимо Foxconn у концерна из Купертино есть другие партнеры, которые занимаются сборкой продукции. Например, Pegatron, которая также находится на Тайване.

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Как оказалось, отношения между Apple и Pegatron усложнились. Причина —контрактный сборщик нарушает права человека. В частности, он нанимает на работу студентов, которые вынуждены работать сверхурочно и в ночную смену. Иногда студенты выполняли те работы, которые не соответствовали их квалификации и профессиональным навыкам. При этом Pegatron скрывала от Apple, что прибегает к такой практике использования труда студентов и даже пошла на «крайности», подделав документы, только бы укрыть эти факты.

Сейчас сотрудничество между Pegatron и Apple приостановлено. Контрактный сборщик получил предписание на устранение проблем. Только после того, как они приведут условия труда в соответствие «моральному кодексу Apple, стороны смогут вернуться к сотрудничеству. От этой истории в выигрыше может остаться компания Luxshare, которая может заполучить контракт на сборку iPhone в 2021 году. А случится это или нет, во многом зависит от Pegatron и исполнению «корректирующих мероприятий» предписанных Apple.

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Источник: bloomberg