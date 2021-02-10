Создано самовосстанавливающееся стекло высокой прочности

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Стекло способно самоизлечиться и «затянуть» трещины

Последние пару лет мы не раз слышали об инновационных стеклах, которые якобы настолько круты, что сами восстанавливаются после повреждений. Звучит как сказка, которая так и не стала былью. Вот и сейчас, рапортуя о создании самовосстанавливающегося стекла, индийские ученые не дают прогнозов, когда производители мобильников начнут применять их разработку на практике. И начнут ли вообще.

Инновационное стекло создано учеными Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте. Это твердое и прозрачное стекло, на котором трещины способны затянуться самостоятельно. В основу него был положен пьезоэлектрический органический материал, способный преобразовать механическую энергию в электрическую и наоборот. Благодаря такой манипуляции появляются кристаллы игольчатой формы длиной 2 мм и шириной 0,2 мм.

Уникальная молекулярная основа материала позволяет отдельным его частицам или кристаллам «соединяться», «затягивая» трещины. Сами ученые уверены, что их разработка отлично подойдет для смартфонов и материал в 10 раз тверже аналогов. Большие трещины он вряд ли уберет, а вот мелкие — вполне.

Нам лишь остается надеяться, что все не ограничится только громкими и многообещающими заявлениями. Какая-то из разработок в итоге будет претворена в жизнь и вскоре на прилавках магазинов появятся смартфоны с самозаживляющими стеклами.

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Источник: tribuneindia