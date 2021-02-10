Специальное предложение 11.11! Samsung Galaxy M53 – чрезвычайно тонкий и стильный смартфон со скидкой всего за 7 530
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Кто задумывается над покупкой надежного смартфона с большой вероятностью выбирает именно Samsung. Ведь смартфоны этой компании отличаются надежностью и стабильностью, особенно это касается среднебюджетных устройств.
Galaxy M53 5G – необыкновенно красивый телефон. Смартфон невероятно тонкий, имеет большой 6,7-дюймовый OLED-дисплей с максимальной частотой обновления 120 Гц и великолепную цветопередачу.
Galaxy M53 5G работает на базе SoC MediaTek Dimensity 900 и оснащен камерой парового охлаждения, помогающей держать температуру под контролем. Смартфон показывает себя хорошо в любых задачах и даже играх.
Что касается спецификаций, Galaxy M53 5G имеет четыре камеры на задней панели, состоящие из 108-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры, 2-мегапиксельной макрокамеры и 2-мегапиксельной камеры глубины. Фотографируют хорошо для своего сегмента.
Samsung Galaxy M53 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, которого хватает почти на день интенсивного использования, включающего просмотр социальных сетей и интернета, чат в WhatsApp, электронную почту, голосовые звонки, игры и просмотр видео на YouTube. Мощность зарядки 25 Вт.
Смартфон стабильно и смело выполняет свои функции, поэтому подойдет людям, для которых важна, прежде всего, надежность смартфона и приятный дизайн. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:
Samsung Galaxy M53 5G 8/128 GB – 7 530 грн.
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