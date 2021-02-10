Специальная версия Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear стартует 22 декабря: новый персонаж коллаборации!

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Любимая коллаборация

В начале этого года Xiaomi выпустила специальную версию своего смартфона Civi 3 в сотрудничестве с Disney. Продукт посвящен 100-летию компании Disney.

Через несколько месяцев после этого компания дразнит еще одним устройством в рамках партнерства. Как известно, это будет снова Civi 3, но персонаж Disney будет другой – медведь Лотсо, персонаж анимационного фильма "История игрушек 3".

Xiaomi сообщает, что представит свой второй смартфон, посвященный 100-летию Disney, 22 декабря. Анонс состоится в Китае в 19:00 по местному времени.

Для тех, кто не знает, "Клубничный мишка" - это нарицательное имя, которое используется в Китае для персонажа "Истории игрушек 3" Лотсо. Полное имя этого персонажа – Мишка, который много обнимается.

Серия Civi от Xiaomi стала уже одной из самых любимых среди фанатов бренда. Она стала известна за пределами Китая из-за своих коллабораций с Disney﻿. Смартфоны линейки славятся хорошими характеристиками и отличным дизайном.

Таким образом, телефон, скорее всего, будет клубнично-розового цвета. На его задней стеклянной панели также может быть выгравирован этот персонаж. Розничная коробка может содержать наклейки, а также индивидуальный чехол и штифт для извлечения SIM-карты.

Что касается технических характеристик, то изменений не произойдет. Он будет идентичен обычной версии и может поставляться с единой конфигурацией памяти 12 ГБ + 512 ГБ.

Civi 3 оснащен 6,55-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ 120 Гц, вырезом в форме таблетки и поддержкой Dolby Vision. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 8200 Ultra в паре с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 3.1.

Он оснащен тройной камерой на 50 Мп (широкоугольная, OIS) + 8 Мп (сверхшироугольная) + 2 Мп (макро) на задней панели и двойной камерой на 32 Мп (широкоугольная) + 32 Мп (сверхшироугольная) на лицевой стороне. Среди других особенностей – подэкранный датчик отпечатков пальцев, двойные стереодинамики, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержка проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Источник: firstxw