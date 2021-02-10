Список претендентов на получение MIUI 12.5 Enhanced в России включает больше моделей

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Не только смартфоны Xiaomi, но и POCO обновятся до MIUI 12.5 Enhanced

Вчера Xiaomi анонсировала глобальную версию MIUI 12.5 Enhanced. По каким-то причинам она не стала ждать собственного ивента, назначенного на 15 сентября, где собирается показать ряд новинок, которые будут доступны за пределами Китая. Обновить смартфоны до MIUI 12.5 Enhanced компания планирует в четвертом квартале нынешнего года, и речь шла исключительно о флагманах нынешнего и прошлых годов.

В частности, получить апдейт должны Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro 5G, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro. Но этот список не окончательный и в зависимости от региона он может меняться. По крайней мере, для рынка России в перечень устройств, которые обновятся до MIUI 12.5 Enhanced вошли еще две модели Poco F2 Pro и POCO F3.

Напомним, что MIUI 12.5 Enhanced стала промежуточной версией между MIUI 12.5 и MIUI 13. Ее выходом компания стремилась не столько предложить какие-то новые функции, сколько оптимизировать ее работу, исправить косяки и добиться баланса производительность/энергопотребление.

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Разработчики внедрили целый ряд алгоритмов, призванные правильно и грамотно распределить системные ресурсы исходя из тех сценариев работы, которые выполняются. Прежде всего, уменьшена нагрузка на центральный процессор, что должно в итоге привести к снижению потребления энергии. Удалось ли Xiaomi добиться желаемого и насколько MIUI 12.5 Enhanced эффективна, сможем оценить после прихода глобальной ее версии на смартфоны.

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Источник: ru.c.mi