Redmi 10 и Redmi 10 Prime: братья-близнецы, но с одним отличием
Redmi 10 Prime — это Redmi 10 без NFC
Через неделю состоится премьера смартфона Redmi 10 Prime. Все указывает на то, что это будет индийская версия Redmi 10, который ранее дебютировал в этом месяце. А значит, все характеристики должны быть идентичны. Но все же одно отличие будет.
Глава индийского подразделения Xiaomi в Индии Ману Кумар Джайн подтвердил, что в качестве аппаратной платформы новинка получит Helio G88. А еще он заявил, что новый смартфон является «значительным обновлением» в сравнении с прошлогодним Redmi 9 Prime. Но улучшения не добрались до одного из важных аспектов — возможности совершать бесконтактные платежи. Redmi 10 Prime лишен модуля NFC, тогда как на ряде других рынков Redmi 10 будет доступен с NFC.
По всем остальным аспектам — копия Redmi 10. Смартфон получит 6,5-дюймовый экран с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой, селфи-камеру на 8 Мп и четверную тыльную камеру с главным датчиком на 50 Мп.
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Работать новинка будет под управлением MIUI 12 поверх операционной системы Android 11. Осталось дождаться объявления ценника Redmi 10 Prime, который может быть чуть меньше, чем просят за Redmi 10.
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Источник: gsmarena
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