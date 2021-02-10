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Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновят до MIUI 12.5 в июле

03.07.2021 807 0

Компания приступает к очередному этапу распространения MIUI 12.5 на смартфоны с глобальной и европейской версиями прошивки

С наступлением июля Xiaomi приступает ко второй фазе распространения прошивки MIUI 12.5, чтобы еще большее количество пользователей на глобальном рынке ощутили боль от работы с новой версией фирменной оболочки. Это, конечно же, шутка, но в каждой штуке есть доля правды. Особенно учитывая то, сколько проблем принесла с собой MIUI 12.5.

 

Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновят до MIUI 12.5 в июле – фото 1

 

Как вы уже поняли, речь идет о том, что новый интерфейс получат устройства, обладающие глобальной и европейской версиями прошивки. Вот список тех смартфонов, которые в июле обновятся до MIUI 12.5:

 

Компания обещает, что этот список будет расширен и другие аппараты компании также получат MIUI 12.5. В августе должна пройти премьера MIUI 13 и, по идее, Xiaomi должна завершить процесс обновления до MIUI 12.5 до анонса новой версии прошивки. Остается также надеяться, что разработчики исправили баги и ошибки, о которых сообщали ранее те, кто успел первыми обновиться до промежуточной версии MIUI.

 

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Источник: xiaomiadictos

Xiaomi Redmi POCO MIUI 12.5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.07.2021

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Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновят до MIUI 12.5 в июле