Список смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO, которые обновят до MIUI 12.5 в июле

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Компания приступает к очередному этапу распространения MIUI 12.5 на смартфоны с глобальной и европейской версиями прошивки

С наступлением июля Xiaomi приступает ко второй фазе распространения прошивки MIUI 12.5, чтобы еще большее количество пользователей на глобальном рынке ощутили боль от работы с новой версией фирменной оболочки. Это, конечно же, шутка, но в каждой штуке есть доля правды. Особенно учитывая то, сколько проблем принесла с собой MIUI 12.5.

Как вы уже поняли, речь идет о том, что новый интерфейс получат устройства, обладающие глобальной и европейской версиями прошивки. Вот список тех смартфонов, которые в июле обновятся до MIUI 12.5:

Компания обещает, что этот список будет расширен и другие аппараты компании также получат MIUI 12.5. В августе должна пройти премьера MIUI 13 и, по идее, Xiaomi должна завершить процесс обновления до MIUI 12.5 до анонса новой версии прошивки. Остается также надеяться, что разработчики исправили баги и ошибки, о которых сообщали ранее те, кто успел первыми обновиться до промежуточной версии MIUI.

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Источник: xiaomiadictos