Spotify ждет угроза: Apple внедрила в свои музыкальные сервисы новую функцию

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Spotify уступит место?

Apple неожиданно без официального анонса добавила в свой сервис Apple Music функцию Discovery Station, которая должна увязываться с индивидуальным плейлистом пользователя и алгоритмически подбирать песни подобных стилей и настроений. Таким образом, Apple решилась конкурировать со Spotify, который, как отмечают пользователи, имеет один из лучших алгоритмов подбора музыки.

Подборка будет формироваться на основе вкусов слушателя, но при этом воспроизводит только то, чего человек раньше не слушал. Это, кстати, достаточно круто, ведь так будут продвигаться малоизвестные исполнители, но о тех, которые любимы, тоже забывать не будут.

Новая функция доступна на всех устройствах и на сайте Apple Music по всему миру.

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Источник: theverge