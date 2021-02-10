Марк Гурман раскрыл дату анонса Apple iPhone 15

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Apple iPhone 15﻿ представят 12 сентября

Марк Гурман из Bloomberg раскрыл дату выхода Apple iPhone 15. По словам известного журналиста, сейчас все указывает на то, что презентация состоится 12 сентября. Ранее его источники говорили о 13 сентября.

Возможная дата релиза совпадает с обычным сроком презентаций Apple, которые проходят в первой половине сентября. Также мероприятия чаще всего происходят именно во вторник.

Сигналы являются неустойчиво pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, но obviously things может оставаться theoretically изменение. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) Август 8, 2023

Если iPhone 15 будут представлены 12 сентября и Apple будут соблюдать обычные тайминги выхода устройств, предварительные заказы будут возможны с пятницы 15 сентября, а прямые продажи начнутся 22 сентября.

Ожидается, что в этом году Apple представит iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. По слухам, все они получат Dynamic Island и USB-C разъем для зарядки. Модели iPhone 15 Pro получат наибольшее изменение: новую камеру с перископическим телеобъективом, более быстрый процессор A17, узкие рамки и многое другое.

На осеннем мероприятии также ожидаются Apple Watch Series 9 с новыми Apple Watch Ultra, а в скором времени будут запущены iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 и watchOS 10.



Ранее сообщалось, что некоторые мировые операторы связи попросили своих сотрудников не покидать рабочие места 13 сентября из-за какого-то большого анонса смартфонов. Это может быть связано с презентацией iPhone 15 с датой 12 или 13 сентября.

Источник: MacRumors