Марк Гурман раскрыл дату анонса Apple iPhone 15

Марк Гурман из Bloomberg раскрыл дату выхода Apple iPhone 15. По словам известного журналиста, сейчас все указывает на то, что презентация состоится 12 сентября. Ранее его источники говорили о 13 сентября.

Возможная дата релиза совпадает с обычным сроком презентаций Apple, которые проходят в первой половине сентября. Также мероприятия чаще всего происходят именно во вторник.

