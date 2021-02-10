Spotify отстает! Google добавил новую функцию для YouTube поиска песен: теперь еще проще, чем у Shazam

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Youtube: вот теперь уже топ!

Напевание, чтобы найти песню, не является новым, поскольку Google Assistant и Soundhound уже некоторое время предлагают эту функцию. Тем не менее, это удобный способ найти песню на вашем телефоне, если вы ничего другого не знаете о треке. Теперь Google объявил, что предлагает эту функцию поиска на YouTube как часть эксперимента, а также возможность записывать песню, которая воспроизводится сейчас, чтобы идентифицировать ее.

Google говорит, что вам нужно переключиться с голосового поиска YouTube на функцию поиска песен для начала. Затем вам нужно будет петь или записать песню по крайней мере три секунды, а затем функция перенаправит вас в соответствующее содержимое на YouTube (например, официальное музыкальное видео, видео, загруженное пользователем, или короткий клип).

Функции поиска и записи доступны только для «небольшого процента» зрителей YouTube на Android. Поэтому не удивляйтесь, если у вас пока нет к нему доступа. Следует также отметить, что Google называет это тестом или экспериментом, предполагая, что эти функции могут претерпеть серьезные изменения, прежде чем они станут доступными для всех. При этом мы надеемся, что поисковый гигант также введет эту функцию в YouTube Music.

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Источник: androidpolice