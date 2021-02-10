Настоящие Chrome и Firefox наконец-то появятся в iOS, но не для всех

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ЕС ПРОТИВ APPLE

Компания Apple объявила, что внесет ряд изменений в экосистему своего софта, чтобы отвечать требованиям Акта о цифровых рынках в ЕС.

Одним из этих изменений является то, что iOS, наконец, позволит альтернативные браузерные «двигатели», давая пользователям возможность использовать настоящие Chrome и Firefox на iPhone. Все браузеры в iOS до этого использовали исключительно WebKit – такое требование было к разработчикам.

А теперь, благодаря закону, пользователи iOS в ЕС смогут наслаждаться Chrome на Chromium и Firefox на Gecko.

Конечно, это изменение подхода Apple происходит только из-за давления законодательства, а не собственного желания корпорации. Так что изменения будут касаться только ЕС, остальному миру придется все еще использовать WebKit.

Конечно, это не главная проблема для актуальных iPhone - это проблема для тех устройств, которые давно "покинуты" купертиновцами - потому что на старых iOS новые функции браузера просто не поддерживаются. Однако через несколько лет это играет положительную роль на старых iPhone и iPad.

Источник - apple