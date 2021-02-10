Настоящий флагман Nothing Phone (2): раскрыты подробные характеристики
Второй смартфон от Nothing значительно возмужал
Наши коллеги издания thecluestech поделились эксклюзивной информацией о технических характеристиках будущего "Настоящего" флагмана Nothing Phone(2).
- 6,55-дюймовый 120 Гц HDR10+ 10-битный дисплей AMOLED 1080 x 2400p
- Соотношение сторон 20:9, соотношение дисплея к корпусу 88,8%.
- Пиковая яркость 1200 нит
- Типичная яркость 600 нит
- SD 8+ Gen1
- Основной модуль 50MP (OIS + EIS) f/1.88 + 50MP телеобъектив + 32MP f/2.2 ультраширик
- Фронтальная камера 32 МП
- Аккумулятор 5000 мАч, 66 Вт + 50 Вт беспроводная связь + 5 Вт реверсивная зарядка
- 8-12 ГБ LPDDR5 (+5 ГБ виртуальной) оперативной памяти
- 128-256 ГБ накопителя UFS 3.1
- BT v5.3, USB-C v3.1
- Разъем 3,5 мм, NFC, IP53
- Android 13
На этот раз характеристики действительно действительно флагманские. Набор камер без затычки, мощная проводная и беспроводная зарядка и процессор, который на сегодняшний день действительно одно из лучших соотношений производительности к энергопотреблению.
Nothing Phone(1)
Кстати, Карл Пэй в своем твиттере также очень подробно объяснял почему этот процессор самый лучший и выбор пал именно на него. По сравнению с 778G прирост будет как минимум двукратным во многих аспектах работы устройства.
К сожалению, внешность будущего флагмана пока не раскрыта, есть только кусочек задней панели. Но уже по нему можно понять, что дизайн снова сможет нас удивить.
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Источник: thecluestech