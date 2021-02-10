США откажется от TikTok? Новые работники TikTok вызывают беспокойство у американских сенаторов

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Сражение еще не закончено...

Давно идут баталии по безопасности данных пользователей в TikTok, двое известных американских сенаторов также присматриваются к TikTok, социальной сети, известной своими короткими видеороликами, после того, как платформа наняла базирующихся в Китае высокопоставленных руководителей своей материнской компании ByteDance. Сенаторы Ричард Блюменталь, демократ, и Марша Блэкберн, республиканец, выразили обеспокоенность по поводу деятельности приложения в США и безопасности данных американских пользователей.

В этот вторник двухпартийный дуэт обратился к генеральному директору компании Шоу Зи Чу, поставив под сомнение так называемую независимость приложения от ByteDance. Их запрос обращает внимание на то, является ли TikTok действительно автономным, или он глубже переплетен со своей материнской компанией, чем считалось ранее.

Сенаторы обеспокоены тем, что эти новые назначения могут свидетельствовать о дальнейшем влиянии ByteDance на приложение. Это очень важно, поскольку TikTok используют более 150 миллионов американцев, и американские законодатели уже призывали к общенациональному запрету из-за потенциальных рисков, связанных с китайским правительством.

TikTok еще не ответил на эти запросы, но этот шаг дает нам понять, что приложение не желают видеть у американских пользователей из-за сомнений в безопасности данных.

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Источник: gizmochina