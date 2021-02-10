Стала известна официальная дата презентации серии Xiaomi 12S

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Инсайдеры ошибались в своих предсказаниях.

Сегодня Xiaomi начали промо-компанию, посвященную презентации серии 12S, которая пройдет 4-го июля, а не 5-го, как предполагалось ранее. Таким образом, смартфоны будут представлены раньше, чем Asus ROG Phone 6, и получат статус первых с чипом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1.

По последним данным, компания представит как минимум три модели: Xiaomi 12S, 12S Pro и 12S Pro Dimensity Edition. О Xiaomi 12S Ultra пока ничего неизвестно, и не понятно, покажут ли его на этом мероприятии вместе с остальной серией 12S.

Как нам известно, обычный Xiaomi 12S по сравнению с обычным 12-м Xiaomi просто получит обновленный Snapdragon 8+ Gen1, и немного измененный софт камеры. А вот с про-версиями уже поинтересней. По имеющейся информации, Xiaomi 12S Pro, как и младшая версия, получит чипсет Snapdragon 8+ Gen1 и небольшие изменения в камере. Также новинке приписывают поддержку 120-ваттной быстрой зарядки.

Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition будет отличаться от обычной прошки процессором (как не сложно догадаться из названия), вместо чипа от Qualcomm будет установлен флагманский Mediatek Dimensity 9000 (или его разогнанная версия Dimensity 9000 plus), и не такой быстрой зарядкой, мощностью всего 67 ватт.

Xiaomi 12S Pro и обычный 12S будут поставляться в трёх вариантах по памяти: 8/128, 8/256, 12/256 Гб оперативной и постоянной памяти соответственно. Версия с чипом от Mediatek не будет предлагать самую младшую версию на 128 Гб ПЗУ.

Презентация новинок состоится 4 июля в Китае, в 19.00 по местному времени (14.00 по Киеву).

Источник: gizmochina.