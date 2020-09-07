Xiaomi, Oppo и Huawei ищут бета-тестеров для Android 11: модели и как стать тестировщиком

Oppo, Xiaomi и Huawei объявила набор бета-тестеров для Android 11

Если прогноз инсайдеров сбудется, то завтра Google выкатит стабильную версию Android 11. Естественно, что целый ряд компаний уже готовят свои обновления для смартфонов до актуальной версии зеленого робота. Более того, они набирают бета-тестеров, которые смогут испытать на себя новую операционную систему. О наборе бета-тестеров в свою команду объявили компании Xiaomi, Oppo и Huawei.

Xiaomi нужны энтузиасты, которые первыми опробуют глобальную версию MIUI 12 на базе Android 11 для флагманов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro, а также прошивку Poco F2 Pro. Подать заявку можно до 9 сентября и для этого необходимо заполнить форму, перейдя по этой ссылке.

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Ограниченное количество бета-тестеров набирает и Oppo. Им предстоит тестить фирменную оболочку Color OS на базе Android 11. Принять участие смогут владельцы устройств Oppo Find X2/X2 Pro, Reno3 4G и Reno3 Pro 4G. Необходимую информацию о возможности присоединиться к команде бета-тестеров, вы сможете узнать здесь.

Программу бета-тестирования Android 11 развернула и Huawei. Ей нужны тестировщики для таких устройств: Huawei P40/P40 Pro/P40 Pro +, Huawei Mate 30 4G/Mate 30 Pro 4G/Mate 30 5G/Mate 30 Pro 5G/Mate 30 RS Porsche Design и Huawei MatePad Pro/MatePad Pro 5G.

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Всего компания набирает по 2000 бета-тестеров для каждой модели и прием заявок продлится до 8 сентября. Чтобы начать бета-тест на телефоне должно быть не менее 6 Гб свободного пространства и без root. Затем предстоит установить утилиту Huawei Beta, а также выполнить ряд несложных манипуляций.

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Источник: xda developers