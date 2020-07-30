Стало известно, какие смартфоны Nokia покажут на IFA 2020

595

Несмотря на то, что ряд выставок и конференций были отменены из-за коронавируса, IFA 2020 в сентябре состоится. У организаторов этой выставки оказалось предостаточно времени, чтобы успеть переориентироваться и провести ее в онлайн формате. Список участников ее еще полностью неизвестен, но есть информация, что HMD Global в ней примет участие.

Новинки от HMD Global

Среди новинок окажется бюджетный Nokia 2.4, который должен предложить 6,5-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4500 мАч и чип Helio P22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. Доступен смартфон будет в двух версиях: 2/16 Гб и 3/32 Гб. А работать он станет на стоковом Android 10. По части фотовозможностей все скромно: селфи-камера на 5 Мп и сдвоенная основная 13 Мп + 2 Мп.

Покажут широкой аудитории Nokia 6.3 и Nokia 7.3, где последний из них должен быть 5G смартфоном на базе чипа 700 серии Snapdragon. Что касается первой модели, то ей сватают процессор из 600 серии: Snapdragon 670 или Snapdragon 675. Фишкой новинок станут четыре датчика в основной камере с оптикой Zeiss.

Ждать анонса флагмана Nokia 9.3 PureView на IFA 2020 не стоит. С его созданием компания изрядно задерживается и анонс переносится постоянно. Возможно, все потуги компании по выпуску флагмана все же увенчаются успехом, но произойдет это ближе к концу года.

Источник: gsmarena