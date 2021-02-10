Стало известно, кому Qualcomm доверила производство преемника Snapdragon 888

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Новый премиальный чипсет Snapdragon 895 будет сходить с конвейера Samsung

Несмотря на то, что Qualcomm является одним из крупнейших чипмейкеров, у компании нет собственных фабрик, чипсеты производятся на сторонних производствах. В качестве производителей платформ компании выступают Samsung и TSMC, которые регулярно устраивают между собой состязания, кто заполучит контракт на выпуск премиальных процессоров. Пришло сообщение, что Qualcomm готова доверить выпуск флагманского чипа 2022 года (предположительно, Snapdragon 895) южнокорейскому гиганту.

По данным издания Notebookcheck, именно Samsung удалось заполучить контракт на выпуск преемника Snapdragon 888. Как и новейшим чип Exynos 2200, новая платформа от Qualcomm будет производиться с использованием норм 4-нанометрового техпроцесса. Предположительно, на самом деле 4-нм техпроцесс до конца еще не освоен. Samsung попросту переименовала 5-нм техпроцесс третьего поколения (5LPA) в 4LPE, а объясняется этот шаг «отсутствием какой-либо разницы в производительности 5LPA и 4LPE».

Напомним, что по слухам, преемник Snapdragon 888 получил индекс SM8450 и вычислительные ядра Kryo 780, созданные на базе архитектуры Cortex-v9. Ожидается, что речь идет о кастомизированных ядрах Cortex-X2 и Cortex-A710, а также стоит ждать присутствие ядер Cortex-A510. За обработку графики будет отвечать видеоускоритель Adreno 730. Представить новую топовую систему на чипе должны в декабре.

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Источник: notebookcheck