Стало известно о времени анонса Android 12. Время проведения Google I/O названо

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По традиции Google I/O проведут в мае, но это будет онлайн-мероприятие

В прошлом году карантин прокатился по всему миру. Пандемия наложила целый ряд ограничений, которые привили к отмене всевозможных массовых мероприятий, людей заставили остаться дома. В этих условиях Google вынуждена была отменить свою ежегодную конференцию для разработчиков. В этом году решено не отказываться от проведения Google I/O, но устроит его поисковый гигант в режиме видеоконференции.

Уже по традиции компания предложила разгадать головоломку, где наградой за правильный ответ стало открытие даты проведения конференции. Это позволило узнать, что мероприятие Google I/O пройдет с 18 по 20 мая. Кстати через неделю свою подобную конференцию устроит Microsoft.

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Участие в Google I/O станет бесплатным и сейчас идет процедура регистрации участников. На конференции представят различные доклады, ориентированные как на потребителей, так и на разработчиков, проведут технические сессии, семинары, встречи и многое другое. Полное расписание Google I/O будет опубликовано в конце апреля.

На Google I/O нас ждет анонс первой публичной Android 12, новости о продуктах компании, таких как Google Assistant, Google Фото, Maps, Drive и т.д. Возможно, в ходе мероприятия представят смартфон Google Pixel 5a и новые беспроводные наушники Pixel Buds.

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Источник: theverge