Стало известно о загадочном смартфоне Motorola на базе Snapdragon 8 Gen 3
24.01.2024 54 0
Флагман от Motorola
Еще в октябре прошлого года Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 3, но в списке смартфонов, которые собирались использовать этот чипсет, не было компании Motorola, принадлежащей Lenovo.
Информатор Wisdom Pikachu сообщил, что Motorola работает над смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет официально представлено во 2 квартале 2024 года. Это может быть Motorola Edge 50 Pro.
Других сведений нет, но недавно стало известно, что бренд намерен вырваться в лидеры среди смартфонов. Это заявление достаточно громкое, поэтому компании нужно приложить сверхусилия и показать действительно что-то крутое.
Источник: gizmochina
Дата публикации: 24.01.2024
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