Стало известно о загадочном смартфоне Motorola на базе Snapdragon 8 Gen 3

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Флагман от Motorola

Еще в октябре прошлого года Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 3, но в списке смартфонов, которые собирались использовать этот чипсет, не было компании Motorola, принадлежащей Lenovo.

Информатор Wisdom Pikachu сообщил, что Motorola работает над смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3. Устройство будет официально представлено во 2 квартале 2024 года. Это может быть Motorola Edge 50 Pro.

Других сведений нет, но недавно стало известно, что бренд намерен вырваться в лидеры среди смартфонов. Это заявление достаточно громкое, поэтому компании нужно приложить сверхусилия и показать действительно что-то крутое.

Источник: gizmochina