Супер функции для подписчиков YouTube Premium: теперь можно обсудить видео с YouTube и получать достижения

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Youtube делает крутые привилегии для премиум пользователей.

Одна из самых больших видеоплатформ, YouTube, получает новые возможности для тех, кто платит за премиум. Помимо раннего доступа к экспериментальным функциям, YouTube Premium сможет разблокировать акционные предложения и предложения от партнеров компании, а также улучшенное качество видео и специальные бейджи.

Начиная с сегодняшнего дня, премиум клиенты имеют доступ к новому экспериментальному инструменту разговорного искусственного интеллекта YouTube. Если вы будете выбраны после регистрации, вы можете получить доступ к новой функции, но только для жителей США. Как работает эта функция? Под выбранным видео появится кнопка "Спросить" и вы можете ее нажать. После этого вы можете задать вопрос о видео или выбрать предложенную подсказку.

Еще одна экспериментальная функция, которая появится в YouTube Premium – это новый способ организации комментариев с помощью искусственного интеллекта. Эта функция ориентирована на авторов и имеет целью позволить им использовать резюме комментариев для быстрого перехода к обсуждению своих видео.

Также будут определенные преимущества для жителей США, дающих доступ к подпискам на партнерские сервисы.

После того, как YouTube выпустил версию HD-видео с повышенным битрейтом 1080p на iOS, компания объявила, что пользователи подписки Premium получат доступ к той же функции на Android, интернете и смарт телевизорах. Имейте в виду, что эта функция будет включена автоматически, в зависимости от подключения и настроек просмотра, но вы также можете включить ее вручную в меню качества.

И последнее, но не менее важное: YouTube запускает значки, показывающие достижение премиум пользователей на платформе. Эти значки доступны только пользователям от 18 лет.

Источник: phonearena