Супер скидка! Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: 120 Гц, 67 Вт зарядка и процессор Dimensity 1080 всего от 7 078

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Хороший смартфон по приятной цене

Xiaomi Redmi Note 12 Pro получил отличный современный дизайн с плоскими гранями и экраном. Отдельно хочется отметить наличие ИК-порта и аудиоджека.

Телефон оснащен 6,67" OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, который прекрасно передает цвета, а рамки вокруг дисплея минимальны, потреблять контент на нем действительно очень удобно.

Смартфон получил потрясающий среднеуровневый процессор MediaTek Dimensity 1080, поражающий своей мощностью, телефон справляется с любыми задачами и даже трудными играми. А емкий аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. С 67-ваттной зарядкой вы сможете зарядить смартфон всего за 40 минут.

Камеры смартфона тоже выдают отличные результаты, главный сенсор на 50 МП от Sony и он выдает просто потрясающие результаты. Приобрести данного красавчика можно по ссылке ниже:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 6/128 GB – от 7 078 грн.

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