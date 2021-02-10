Супер скидка! Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G: 120 Гц, 67 Вт зарядка и процессор Dimensity 1080 всего от 7 078
Хороший смартфон по приятной цене
Xiaomi Redmi Note 12 Pro получил отличный современный дизайн с плоскими гранями и экраном. Отдельно хочется отметить наличие ИК-порта и аудиоджека.
Телефон оснащен 6,67" OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, который прекрасно передает цвета, а рамки вокруг дисплея минимальны, потреблять контент на нем действительно очень удобно.
Смартфон получил потрясающий среднеуровневый процессор MediaTek Dimensity 1080, поражающий своей мощностью, телефон справляется с любыми задачами и даже трудными играми. А емкий аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. С 67-ваттной зарядкой вы сможете зарядить смартфон всего за 40 минут.
Камеры смартфона тоже выдают отличные результаты, главный сенсор на 50 МП от Sony и он выдает просто потрясающие результаты. Приобрести данного красавчика можно по ссылке ниже:
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