Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Суперцена! Xiaomi Smart Band 8 Global – воплощение стиля и функциональности всего за 1 470

Суперцена! Xiaomi Smart Band 8 Global – воплощение стиля и функциональности всего за 1 470

07.12.2023 100 0

Стиль в каждой детали

Выход нового Mi Band всегда выдающееся событие, ведь компания Xiaomi предлагает часы, фитнес-трекер и просто стильный девайс за небольшие деньги в компактном корпусе. Концепция браслета с годами менялась: рос список функций, экран становился лучше, улучшался и дизайн.

band

Xiaomi Smart Band 8 – это воплощение стиля, уже хорошо смотрящего на руке. Механизм крепления теперь как у традиционных смарт-часов: достаточно потянуть защелку на корпусе – и ремешок снят.

band

Диагональ дисплея такая же, как у предыдущей модели – 1,62 дюйма. По меркам фитнес-браслетов экран достаточно большой и очень яркий – 600 нит. А вот частота обновления выросла с 30 Гц до 60 Гц, что ощутимо.

band

Многие вещи можно настроить прямо на устройстве без использования телефона. К примеру, управлять музыкой прямо из запястья, включать фонарик (экран при этом подсвечивается ярким белым светом), смотреть статистику сна за ночь, активировать будильник или таймер. К функциональности Smart Band 8 у нас нет вопросов.

С мониторингом различных показателей здоровья у Xiaomi Smart Band 8 полный порядок. В фитнес-браслете также присутствует защита IP68, оценка уровня стресса и SpO2, новые крепления ремешков и возможность ношения на ноге, анимированные циферблаты, Always On Display. Для взаимодействия с устройством необходимо установить приложение Mi Fitness.

bard

Производитель обещает до 14 дней автономной работы, что очень хорошим показателем.

Купить фитнес-браслет можно по ссылке ниже:

Xiaomi Smart Band 8 Global - 1 470 грн

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Суперцена! Xiaomi Smart Band 8 Global – воплощение стиля и функциональности всего за 1 470