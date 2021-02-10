Суперскидка! Xiaomi Redmi Note 13: AMOLED-дисплей с флагманскими рамками, камера 108 МП и мощный процессор всего от 7186

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Зверь среди бюджетников

Облик новинки получился очень привлекательным. Дизайн обновился: меньшая толщина рамок экрана, обновленный блок фотокамер, подэкранный дактилоскопический датчик больше напоминают среднебюдженный смартфон.

Где действительно произошли серьезные изменения, так это в качестве применяемой AMOLED панели. 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей получил разрешение 2400x1080 пикселей, 120-герцовую частоту обновления картинки, максимальную яркость выше 1000 нит. Также нужно похвалить и реалистичную цветопередачу.

Смартфон получил достойный процессор Dimensity 6080, обеспечивающий плавность работы и позволяющий даже поиграть в игры на хороших настройках графики.

Батарея в 5000 мАч потребует искать ближайшую розетку только через полтора-два дня. Быстрая зарядка имеет мощность в 33W, получить 100% емкости получится примерно через полтора часа.

Сложно не удивиться и использованным камерам. Речь идет не о стандартном 2-мегапиксельном вспомогательном сенсоре, а о 108-мегапиксельном модуле от Samsung с электронной стабилизацией. Дневная и даже вечерняя фотография обрадует детализацией, разумным количеством шумов.

В настоящее время Xiaomi Redmi Note 13 является одним из лучших представителей бюджетного сегмента. и может вас порадовать отличным качеством. Заказать данный смартфон можно по ссылке:

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