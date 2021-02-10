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  • Мировая премьера серии Redmi Note 13 состоится в декабре – данные с серверов Xiaomi

Мировая премьера серии Redmi Note 13 состоится в декабре – данные с серверов Xiaomi

09.11.2023 97 0

Все ждут Redmi Note 13 в Европе

 

Xiaomi готовится вывести серию Redmi Note 13 на мировой рынок и запустить ее в декабре. Согласно последней информации с официального сервера MIUI, смартфоны в скором времени будет представлены ​​на мировом рынке. Поскольку глобальные сборки MIUI уже готовы к серии Redmi Note 13, это важный знак того, что декабрь начнется с большого запуска.

 

Redmi Note 13


Последние внутренние сборки MIUI 14 серии Redmi Note 13 обозначаются следующим образом:

 

  • Redmi Note 13 Pro 5G: V14.0.1.0.TNRMIXM
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G: V14.0.1.0.TNOMIXM

 

Redmi Note 13


Других данных пока нет, но сайт GSMChina делает однозначный вывод о релизе в декабре. Это было бы логично, учитывая успех серии Redmi Note 13 в Китае. Мировой рынок совершенно точно с нетерпением ждет этих смартфонов и чем раньше он их получит, тем быстрее Xiaomi получит новые доходы.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 09.11.2023
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Мировая премьера серии Redmi Note 13 состоится в декабре – данные с серверов Xiaomi