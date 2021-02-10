Свой процессор обработки изображений появится у Oppo

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Oppo хочет, чтобы ее смартфоны делали отличные фоточки

Дефицит микроэлектроники и торговая война между США и Китаем стали причиной того, что сильнейшие мира сегодня осознали, как хорошо бы обладать собственной полупроводниковой промышленностью. Заполучить кремнивую независимость не прочь и ряд производителей. Дороговизна этой затеи не пугает Xiaomi и Oppo, которые взялись за создание собственных процессоров.

Но перед тем как компании смогут полноценно проектировать свои системы на чипе, решено начать с малого — ISP. Свой фирменный сигнальный процессор Surge C1 уже представила Xiaomi, и он дебютировал в Mi Mix Fold. Теперь ход за Oppo. По данным сетевого информатора Digital Chat Station компания разрабатывает свой ISP. Он появится в рамках проекта «Mariana Project», который объединил вокруг себя специалистов Oppo, OnePlus и Realme.

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Наиболее вероятное название будущего сигнального процессора — Oppo M1. Ранее предполагалось, что это будет первый фирменный центральный чипсет в исполнении Oppo. Также ходили слухи, что Oppo и Xiaomi уже в шаге от того, чтобы представить свои первые 5G-чипы. В качестве возможного времени их выхода назывался конец 2021 года или начало 2022 года. По слухам, создавать SoC компания помогает чипмейкер UNISOC.

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Источник: sparrownews