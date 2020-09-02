Глава OnePlus стал у руля OPLUS. Что за стартап и чем займется Пит Лау

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Кадровая революция? Пит Лау уходит в OPLUS?

История бренда OnePlus началась осенью 2013 года, когда вице-президент Oppo Пит Лау заявил о том, что он покидает стены компании, чтобы начать заниматься смартфонами. Своей целью он поставил создать глобальную инновационную компанию, где будет работать группа молодых ребят, желающих оставить след в истории. Да, вот такие амбициозные задачи стояли перед новоиспеченным брендом OnePlus. Девизом компании стала фраза «Never Settle», которую можно перевести как «на меньшее не согласен» или «никогда не останавливайся, пока идеал не будет создан».

Надо отдать должное Питу Лау и его команде, которые за короткий срок сумели раскрутить бренд и сделали все, чтобы OnePlus ассоциировался с независимой компанией. Хотя все понимали, что по сути это очередной проект BBK, как и Oppo или Vivo, а «родственные узы» прослеживались в целом ряде устройств.

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А не так давно в сети появилась новость, что Пит Лау возвращается в Oppo, что только подтвердило тесную взаимосвязь компаний. Стало известно, что он принял на себя пост старшего вице-президента стартапа OPLUS, ключевыми инвесторами которой стали OnePlus и Oppo. Чем займется вновь образованная компания, достоверно неизвестно. В круг обязанностей Пита Лау войдет координация работы всех трех компаний.

При этом он сохранит за собой пост OnePlus, но как скажется в итоге совмещение двух руководящих должностей на конечном результате, можно только гадать. Возможно, коллаборация компаний пойдет на пользу и воплотится во что-то интересное. Есть опасения, что у Пита Лау может возникнуть дефицит времени и энергии на все, но многое будет зависеть от того, сколько усилий от него потребуется для становления OPLUS.

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Источник: androidauthority