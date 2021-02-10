Сюрприз! Не iPhone самый популярный смартфон по итогам 2021 года

355

Титул самого популярного взял Samsung Galaxy A12

Мы уже привыкли к тому, что iPhone из года в год становятся самыми продаваемыми смартфонами на рынке. Но 2021 год стал необычным годом в этом плане и ни одной из моделей Apple не удалось стать самым популярным устройством. По крайней мере, так утверждают аналитики компании Omdia, которые подвели итоги за 2021 год.

Согласно их данным, самым продаваемым смартфоном в 2021 году стал Samsung Galaxy A12. Всего было реализовано чуть более 51 млн единиц этой модели. Он оставил позади такие смартфоны как iPhone 12, iPhone 13 и iPhone 11, которые заняли со второго по четвертое место. Для сравнения средняя цена на Galaxy A12 составляет $160 против $851 за iPhone 12. Именно невысокая стоимость и стали причиной популярности смартфона от Samsung.

Успехом можно считать пятое место Redmi 9A, который разошелся тиражом 26,8 млн единиц по всему миру. Его активнее приобретали, чем iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro и iPhone 13 Pro, которые взяли в шестой по девятую позицию в рейтинге самых популярных смартфонов 2021 года. Замкнул топ-10 Galaxy A02.

Но несмотря на то, что ни одному iPhone не удалось стать самым покупаемым смартфоном на рынке, модели Apple доминируют в рейтинге самым популярных устройств, заняв семь мест из десяти в рейтинге. По подсчетам аналитиком Omdia, было продано 201 млн единиц всех моделей iPhone, которые вошли в десятку самых популярных.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina