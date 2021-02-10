Так будет выглядеть Xiaomi 14 Lite: Фото, видео и технические характеристики

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КИТАЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ XIAOMI 14 LITE﻿ РАСКРЫЛИ ЗА 3 ДНЯ К АНОНСУ

Президент Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг опубликовал первое официальное изображение смартфона Xiaomi Civi 3, подтвердившее дизайн задней панели, блока камер и доступные цвета. Задняя панель визуально разделена на две части, окрашенные в светлые и темные оттенки одного цвета. Камера включает три датчика изображения.

Почти сразу после этого в сети появился ролик, на котором новинки показались во всей красе.

В этом видеопроизводитель намекает на целевую аудиторию устройства. В руках его держат только девушки и большое внимание обращают на компактность и легкость смартфона.

Ранее стало известно, что MediaTek создала однокристальную систему Dimensity 8200-Ultra эксклюзивно для Xiaomi Civi 3. Новая платформа позволит использовать 38 функций обработки фото, при этом на 235% повысится скорость серийной съемки. Серия Civi всегда делала упор на возможности фронтальной камеры, возможно, в этом поколении немного подтянут возможности и основного модуля на 50 Мп.

Нынешний Xiaomi 13 Lite стал полной копией китайского Civi 2, так что можно сделать очень вероятное предположение, что именно таким будет будущий Xiaomi 14 Lite. Очень надеемся, что третья версия Civi станет более удачной, чем его предшественник. Все подробности мы узнаем уже очень скоро, потому что официальный анонс состоится через два дня, 25 мая.

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Источник: xiaomiui