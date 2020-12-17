Так должен выглядеть Samsung Galaxy A72

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Samsung Galaxy A72 предстал на качественных рендерах

Как правило, чем ближе презентация нового смартфона, тем больше утечек и сливов случается в Сети. Исключения бывают редко и Samsung Galaxy A72 не из их числа. Сейчас у нас появились рендеры устройства, появлением которых мы обязаны инсайдеру @OnLeaks. Сомневаться в том, что смартфон будет выглядеть так, не приходиться — источник авторитетный.

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Galaxy A72 предстал в синем цвете и передняя панель отдана под Infinity-O дисплей с врезанной по центру верхней части фронтальной камерой. Его диагональ составила 6,7 дюйма и разрешение FullHD+. На тыльной стороне внимание привлекает только основная камера с главным датчиком на 64 Мп, оформленная в виде прямоугольной площадки с четырьмя сенсорами изображения и светодиодной вспышкой. Сканера отпечатков пальцев на «спинке» и боковой грани нет, а это явное указание на то, что его встроят в экран, который изготовлен по технологии OLED.

Смартфон укомплектовали 3,5 мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. Габариты корпуса Galaxy A72 составили 165х77,4х8,1 мм. Поговаривают, что аппаратной основой новинки станет новый 5-нанометровый чипсет Exynos 1080 с видеоускорителем Mali-G78 MP10. Ценник на смартфон должен быть в районе $600.

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Источник: androidauthority