Такие дела! Наличие зарядки в комплекте с Xiaomi Mi 11 под вопросом

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Фото коробки Xiaomi Mi 11 заставляет строить предположения об исключении зарядного блока из комплекта поставки

Как и многим, нам не терпится посмотреть на то, каким получился флагман Xiaomi Mi 11. Оставшиеся дни до презентации слухи и утечки сыпятся как из рога изобилия, но не все из них вызывают оптимизм. Уже по устоявшейся традиции за несколько дней до анонса в сеть выложили фото упаковки Xiaomi Mi 11. И мы бы прошли мимо этой новости, смотреть на коробку не сильно занимательное занятие, если бы не одно но. Уж больно тонкой в этой раз получилась упаковка.

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Известный сетевой информатор Digital Chat Station, выложивший в сеть фото, прямо намекает на то, что в комплекте с Xiaomi Mi 11 может не быть адаптера питания. Коробка от китайского флагмана демонстрируется рядом с упаковкой от iPhone 12, как показатель того, что они незначительно отличаются по габаритам. Ассоциация и вывод напрашивается сам по себе — такой миниатюрности упаковки удалось добиться за счет исключения зарядного адаптера из комплекта поставки Xiaomi Mi 11.

Не будем в очередной раз мусолить тему о том, что Apple могла задать тренд, которому теперь могут следовать и другие. «Величие» концерна из Купертино и огромная армия адептов позволяют ей идти на подобные эксперименты. Но Xiaomi не может и не должна себе позволять подобные выходки. Во-первых, не избежать обвинений в копировании Apple, а во-вторых — подобный шаг сродни предательству «идеалов Xiaomi». Или ради снижения ценника все средства хороши?

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Что ж, предстоящая 28 декабря презентация обещает быть интересной. Будет интересно узнать, включила ли компания в комплект поставки Xiaomi Mi 11 зарядный блок или нет. Если нет, то какие оправдания она найдет для такого поступка? Забота об экологии? Или наши аксессуары настолько дешевые, что пару баксов за них будет не обременительно заплатить?

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Источник: twitter