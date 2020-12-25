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Элитный кожаный Xiaomi Mi 11 показали на фото

25.12.2020 150 0

С заявкой на премиальность сделан Xiaomi Mi 11 с кожаной отделкой

На 28 декабря назначена премьера Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. С аппаратной точки зрения новинки должны быть на высоком уровне, а вот дизайн получился спорным и неоднозначным. Но он точно запоминающийся и позволяет Xiaomi Mi 11 выделиться на рынке. Чтобы добавить флагману премиальности, компания предложит версию с кожаной тыльной панелью и в сеть слили ее изображения.

 

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Элитный кожаный Xiaomi Mi 11 показали на фото – фото 1

 

Решайте сами, насколько привлекательным получился лавандовый Xiaomi Mi 11, чья тыльная крышка отделана кожей и стоит ли флагман в таком исполнении того, чтобы заплатить за него больше, чем запросят за традиционный вариант со стеклянной тыльной панелью. Помимо «задника» в сеть выложили фото и фронтальной панели, но здесь специально не стали показывать верхнюю часть дисплея, сохраняя «интригу» по части исполнения фронталки.

 

Элитный кожаный Xiaomi Mi 11 показали на фото – фото 2

 

Раздел «Об устройстве» дает понимание, что Xiaomi Mi 11 наделен 12 Гб оперативной памяти, процессором с тактовой частотой 2,84 ГГц (нет сомнений, что это Snapdragon 888) и операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.0.9.

 

Также сегодня мы успели увидеть пресс-рендеры Xiaomi Mi 11 в четырех расцветках, а компания заявила, что флагман получит один из лучших и дорогих дисплеев в отрасли.

 

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Источник: gizmochina

Xiaomi Mi 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.12.2020

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Элитный кожаный Xiaomi Mi 11 показали на фото