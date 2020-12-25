Элитный кожаный Xiaomi Mi 11 показали на фото

150

С заявкой на премиальность сделан Xiaomi Mi 11 с кожаной отделкой

На 28 декабря назначена премьера Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro. С аппаратной точки зрения новинки должны быть на высоком уровне, а вот дизайн получился спорным и неоднозначным. Но он точно запоминающийся и позволяет Xiaomi Mi 11 выделиться на рынке. Чтобы добавить флагману премиальности, компания предложит версию с кожаной тыльной панелью и в сеть слили ее изображения.

Читать также: Установите на свой Android-смартфон новые живые обои из MIUI 12 прямо сейчас﻿

Решайте сами, насколько привлекательным получился лавандовый Xiaomi Mi 11, чья тыльная крышка отделана кожей и стоит ли флагман в таком исполнении того, чтобы заплатить за него больше, чем запросят за традиционный вариант со стеклянной тыльной панелью. Помимо «задника» в сеть выложили фото и фронтальной панели, но здесь специально не стали показывать верхнюю часть дисплея, сохраняя «интригу» по части исполнения фронталки.

Раздел «Об устройстве» дает понимание, что Xiaomi Mi 11 наделен 12 Гб оперативной памяти, процессором с тактовой частотой 2,84 ГГц (нет сомнений, что это Snapdragon 888) и операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.0.9.

Также сегодня мы успели увидеть пресс-рендеры Xiaomi Mi 11 в четырех расцветках, а компания заявила, что флагман получит один из лучших и дорогих дисплеев в отрасли.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina