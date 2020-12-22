Слили прайс на Xiaomi Mi 11. Недешево, однако

Ценники Xiaomi Mi 11 как очередная демонстрация того, что дешевыми флагманы Xiaomi уже не будут

До недавнего времени флагманы Xiaomi именовали «народными», а все по причине адекватной цены, которая была существенно ниже той, которую просили за свои топовые решения А-бренды. В нынешнем году компания пошла на существенное увеличение стоимости флагманов, которая для ряда пользователей оказалась запредельной. Прайс на серию Xiaomi Mi 11 может оказаться не меньшим блок-фактором, чтобы отказаться от покупки новинок.

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В китайских средствах массовой информации появилось изображение с ценниками на Xiaomi Mi 11. Оно дает понимание, что новинка выйдет в трех модификациях, где младшая получит 8/128 Гб памяти и оценили ее в $688. Будет версия с 8/256 Гб памяти, за которую будут просить $734. В своей старшей версии Xiaomi Mi 11 предложит 12/256 Гб, и его покупка обойдется в $795.

Не забываем, что это ценники для рынка Китая, тогда как за его пределами они будут еще выше. С большой долей вероятности, дешевле $750 за Xiaomi Mi 11 на глобальном рынке просить не будут. Среди прочих интересных деталей источники также указали, что Xiaomi Mi 11 будет доступен в белом, черном и синем цветах, а также предложат эксклюзивную версию с отделкой из кожи.

Напомним, что сегодня компания официально сообщила, что анонс серии Xiaomi Mi 11 назначен на 28 декабря. Глава компании Лэй Цзюнь на своей странице в WeChat сообщил, что «Xiaomi Mi 11 — это начало нового десятилетия для компании». Также он пообещал, что в 2021 году они продолжат упорно работать над устройствами высокого уровня, чтобы предложить передовые технологии.

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Пожалуй, главное, что уже четко прослеживается — флагманы Xiaomi перестали быть дешевыми. Очевидно, что компания хочет воспользоваться ситуацией с Huawei и планирует вырваться вперед не только по количеству проданных смартфонов, но и брать рынок устройствами уровня А-брендов. Открытым остается только один вопрос: готовы ли пользователи приобретать задорого смартфоны Xiaomi?

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Источник: mydrivers