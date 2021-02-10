Танцевальная музыка помогает засыпанию! Samsung вместе с известными нейробиологом и диджеем объединились для исследования Sleep Rave

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Интересное исследование

Samsung, нейробиологи и диджеи объединились в Нидерландах для проведения первого в своем роде исследования – "Сонного рейва" (Sleep Rave).

Выбранная группа рейверов получила возможность вздремнуть в удобных кроватях, слушая 8-часовой сет от местного диджея, что способствует засыпанию. Все участники носили часы Galaxy Watch 6, которые отслеживали их сон всю ночь. Например, исследовались баллы засыпания, момент засыпания, фазы сна и его последовательность.

Чтобы создать настоящую рейв-атмосферу, Sleep Rave прошел в известном месте для танцевальных вечеринок: монументальной часовне гостиницы "Арена" в Амстердаме.

Здесь возникает вопрос: зачем все это нужно? Собранные данные проанализирует независимый нейробиолог и эксперт по сну доктор Эльс ван дер Хелм, чтобы определить, действительно ли музыка, которая обычно не дает людям заснуть – танцевальная музыка – может помочь людям лучше выспаться ночью.

Музыка играет важную роль в процессе засыпания, — говорит доктор Эльс ван дер Хелм. Поэтому очевидно, что музыка занимает особое место в наших повадках засыпания".

Если вы хотите присоединиться к Sleep Rave самостоятельно, вы можете прослушать 90-минутную версию трека на Spotify .

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Источник: sammobile