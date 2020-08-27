TCL хочет удивить смартфоном с «невидимыми» камерами

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TCL придумала смартфон с подэкранной фронталкой и исчезающей основной камерой

Давно не было чего-то диковинного и странного на рынке? Как скоро TCL сможет заполнить эту нишу, неизвестно. Но патент на необычный мобильник у нее уже есть. Она застолбила за собой идею с одним самобытным смартфоном в Государственном управлении по делам интеллектуальной собственности КНР.

Сейчас компании бьются над тем, чтобы органично спрятать фронтальную камеру под поверхностью дисплея, чтобы уйти от вырезов и выемок в дисплее, а также выдвижных конструкций. А в недрах OnePlus был создан концепт с «невидимой» основной камерой. TCL подумывает над тем, чтобы пойти дальше и соединить две идеи в одном устройстве.

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Патентная документация показывает смартфон, который получил подэкранную камеру и на тыльной стороне нет видимых следов пребывания датчиков изображения. Похоже, что специально для модулей основной камеры приготовили утолщение или выступ на задней панели. Возможно, чтобы сделать объективы камеры невидимыми прибегнуть к той же технологии, что предложили в OnePlus Concept, где компоненты камеры спрятаны за электрохромным стеклом, которое может при необходимости становиться непрозрачным.

Но это только патент, и он может быть так и не претворен в жизнь. Хотя почти наверняка смартфоностроители работают над «невидимыми» камера и есть большая вероятность, что в будущем эта задумка будет реализована.

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Источник: letsgodigital