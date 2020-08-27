Серия Realme X7: легкие, бодрые и быстрые смартфоны

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Компания все больше раскрывает деталей о линейке Realme X7





Ситуация с неймингом у Realme и скоростью выпуска новинок все больше вызывает вопросов. Были Realme X и Realme X2, а пару месяцев назад вышел Realme X3 и есть флагманы серии Realme X50. А 1 сентября состоится премьера серии Realme X7. Похоже, что трюк с пропуском цифр в нейминге продиктован желанием показать, что новинки будут на голову выше того же Realme X3.

И очень похоже, что частить и спешить с анонсами Realme заставляет желание конкурировать с устройствами от Xiaomi. Тем временем сама компания продолжает подогревать интерес к новинкам и сегодня раскрыла ряд особенностей линейки Realme X7.

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Прежде всего, акцент сделан на том, что Realme X7 и X7 Pro будут 5G-смартфонами с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. В числе достоинств называется также легкий корпус: 175 грамм у X7 и 184 грамма у X7 Pro.

Ожидается, что Realme X7 предложит изогнутую AMOLED-матрицу от Samsung с частотой обновления 120 Гц и процессор Dimensity 800U, анонс которого только состоялся на прошлой неделе. Realme X7 Pro по начинке будет почти полной копией Redmi K30 Ultra, где акцент сделан на чипе Dimensity 1000+, батарейке емкостью 4500 мАч, квадрокамере с главным датчиком на 64 Мп и ультрабыстрой зарядке.

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Источник: mydrivers