Tecno скоро выпустит бюджетный гибкий смартфон, который может стать интереснее Samsung Galaxy Z Flip 5

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Гибкий бюджетник

Все уже наверняка истощились от количества гибких смартфонов, но производители видят за этим будущее и никак не хотят отстать. Поэтому в последние годы тенденция к гибким смартфонам получила широкое распространение, несмотря на их относительно высокую стоимость, но компания Tecno может изменить это.

В начале этого года Tecno вышла на рынок гибких устройств со своим первым устройством Phantom V Fold. Удивительно, но цена этого предложения была почти на 50% ниже, чем у конкурентов, таких как Galaxy Z Fold 5. Теперь Tecno готовится представить еще один продукт: раскладывающийся телефон среднего класса под названием Tecno Phantom V Flip 5G. Известный источник утечки информации Парас Гуглани обнародовал изображения и характеристики этого будущего устройства.

Дизайн смартфона особенно интригует благодаря уникальному подходу к крышке дисплея. В отличие от традиционного разделения камер и дисплея, Tecno решила интегрировать круглый дисплей с крышкой, окруженный кольцом камеры.

Внешний дисплей устройства будет иметь 1,32-дюймовую панель AMOLED с разрешением 466×466, а внутренний - 6,9-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1080×2640. Под капотом он будет оборудован чипсетом MediaTek Dimensity 8050 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.

Как и другие сложные устройства на рынке, Phantom V Flip 5G также будет поставляться с конфигурацией двойной батареи, состоящей из батарей емкостью 1165 мАч и 2735 мАч, которые, вероятно, будут продаваться как емкость 4000 мАч. Он будет загружать Android 13 из коробки и поставляться в минимальном черном, белом и фиолетовом цветах.

На задней панели устройства будет установлена двойная камера, состоящая из 64-мегапиксельных датчиков автофокусировки и 13-мегапиксельных датчиков. Говорят, спереди телефон оснащен 32-мегапиксельной камерой.

Кроме того, в отчете упоминается, что смартфон будет поддерживать в общей сложности 14 разных диапазонов 5G. Сообщается, что первый тизер Phantom V Flip 5G будет опубликован в следующем месяце. Впоследствии разумно предположить, что бренд официально выпустит устройство примерно в октябре.

Смартфон выглядит свежо по сравнению с другими из-за необычного выполнения внешнего дисплея в стиле смарт-часов. Мне очень интересно увидеть реализацию такого решения в реальном использовании. Учитывая тенденцию расширения возможностей таких дисплеев, в частности добавление посторонних программ, не будет ли это означать, что и по возможностям это будут только стандартные виджеты? Но больше фанатов таких смартфонов интересует цена данного устройства, ведь мы знаем, что компания и ее устройства славятся относительно низкой ценой. Может и на этот раз это относительно "бюджетная раскладушка".

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Источник: newzonly