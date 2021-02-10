Tecno Phantom V Fold первый складной смартфон до 1000$

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Tecno вступает в борьбу на рынке сложных смартфонов

Первый складной телефон Tecno дебютировал на выставке MWC 2023. Phantom V Fold позиционируется как самый доступный складной телефон на рынке. И хотя на выставке присутствовал вполне нормально работающий аппарат, официальное начало продаж на целевом индийском рынке планируется аж на 2 квартал 2023 года.

Tecno Phantom V Fold имеет 6,42-дюймовый AMOLED-дисплей LPTO снаружи. Он имеет разрешение Full HD+ 1080 x 2520 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Внутри он имеет 7,85-дюймовый складной экран AMOLED LTPO с отверстием во фронталку. Он имеет разрешение 2000 x 2296 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев.

Смартфон имеет на борту целых 5 камер, и среди них нет ни одной затычки. Две передние: на 32 Мп на внешнем дисплее и на 16 Мп на внутреннем. И три на задней крышке: 50 Мп основная, 50 Мп телевизор с 2-кратным увеличением и 13 Мп ультраширик. Кстати сборка аппарата очень качественная, почти не видна сгиба в разложенном состоянии и нет щели в сложенном.

Сердце аппарата Dimensity 9000 Plus . Это очень мощное решение, которое в повседневном использовании не хуже 8 серии от Qualcomm, но стоит дешевле. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Устройство поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ UFS 3.1. ОС Android 13, с фирменной оболочкой HiOS от Tecno. В разложенном виде он имеет размеры 159,4 x 140,4 x 6,9 мм и весит около 299 граммов. Стоимость модели на 12/256 будет составлять 1090$, а во время стартовой распродажи его отдадут за 970$. Для схожих устройств это очень симпатичная стоимость.

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Источник: xda-developers