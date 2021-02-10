Tecno продемонстрировала технологию изменения цвета смартфона на MWC 2023

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Изменение цвета смартфона станет возможным прямо из меню в один клик

Компания Tecno впервые участвует в выставке MWC. Во время нее компания только что представила свою совершенно новую технологию Chameleon Color Changing. Технология достаточно интересна и если объяснять простыми словами, то в материале присутствуют микропризмы, которые под воздействием электрического тока возвращаются и в зависимости от положения отражают свет разного цвета. Сама по себе панель не излучает свет, а как электронная книга только отражает окружающую и потребляет энергию только при обновлении цвета.

Компания пишет что на изменение цвета 100 раз тратится энергия равноценная просмотру 5 минут видео. Указанный ресурс работы указан в 2 млн изменений цвета, для понимания это тысяча изменений в день на протяжении более 5 лет. С таким ресурсом она может использоваться не только для изменения дизайна, но и в качестве информационной панели для сообщения о заряде батареи или уведомлений. Скорость изменения цвета также впечатляет – 0.03 секунды.

К настоящему времени уже существуют смартфоны, которые могут изменять цвет, но количество цветов ограничено и чаще всего нельзя самому выбрать нужный. Эта же технология позволяет программно выбрать один из 1600 цветов всей палитры RGB.

Пока нет информации о планах использования технологии в коммерческих устройствах, но с таким уровнем функционала и характеристик она выглядит как близкая к релизу, единственным вопросом остается цена такого удовлетворения. Пишите в комментариях интересна ли вам подобная технология и купили бы себе смартфон с подобным функционалом.

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Источник: gizmochina