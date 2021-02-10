Telegram в Facebook: каналы трансляции от Meta как новый способ взаимодействия с аудиторией

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Telegram в ﻿﻿Facebook? ﻿

В течение многих лет Meta "вдохновлялась" разными конкурентами на запуск идентичных функций - некоторые из них впоследствии умирали бесцеремонной смертью, другие становились гораздо популярнее.

"Телеграмм-каналы от Meta", вдохновленные Telegram, ранее появившиеся в Instagram и WhatsApp, "в ближайшие недели" распространяются на Facebook и Facebook Messenger. Люди, управляющие страницами Facebook, могут запустить каналы трансляции "как способ более глубокого взаимодействия со своими подписчиками", сообщает компания.

Канал трансляции – это, по сути, инструмент обмена сообщениями "один ко многим". Его лучше всего используют общественные деятели, знаменитости и онлайн "создатели", чтобы попытаться прямо или косвенно монетизировать больше денег из своих поклонников. Вместо этого фанаты получают возможность "ощутить еще большую связь и глубже погрузиться в вещи, имеющие для них наибольшее значение", что бы это ни означало.

Кто-нибудь сможет присоединиться к каналу трансляции, чтобы получить доступ к таким интересным вещам, как опросы, "закулисные фото или видео" или голосовые заметки "для более достоверной экспрессии". Или ничего из вышеперечисленного, все зависит от администратора страницы.

Если вы относитесь к тем людям, которые управляют страницей в Facebook и желаете получить доступ к вещательным каналам, вы можете создать такую страницу непосредственно со своей страницы. Когда вы отправите первое сообщение в канале, все подписчики вашей страницы получат спам с приглашением присоединиться к новому каналу. Только вы можете отправлять сообщения.

Каналы трансляций – это, как их называет Цель, "публичный и доступный опыт общения", даже если вы можете взаимодействовать с ними в Facebook Messenger, где в противном случае вы общаетесь только с друзьями.

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Источник: meta