Телевизор Xiaomi Mi TV 4S, смарт-часы Haylou Solar и электрическая зубная щетка доступны со скидкой
Низкие цены на: Xiaomi Mi TV 4S, смарт часы Haylou Solar и электрическая зубная щетка
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Смарт-часы Haylou Solar
Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 340 mAh, IP68
Цена: $26,99 / $29,73 - https://lite.bz/U2lxX
Промокод "M1TL4VRLOT7Z"
Электрическая зубная щетка SEAGO
Характеристики: SG-503 E23, питание 2*AAA, IPX7
Версия: BLACK/WHITE/PINK
Цена: $8,12 (за 2 щетки и 4 насадки)
Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"
Цена: $11,67 (за 2 щетки и 10 насадок)
Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"
При покупке двух щеток цена в корзине изменится автоматически + промокод.
Смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Характеристики: 43.0", 4К+HDR (3840х2160), угол обзора 178°
Предложение для РФ
Цена: 20 990 руб - https://lite.bz/aWLutx
Промокод "TVMI2000"
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