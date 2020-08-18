Телевизор Xiaomi Mi TV 4S, смарт-часы Haylou Solar и электрическая зубная щетка доступны со скидкой

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Низкие цены на: Xiaomi Mi TV 4S, смарт часы Haylou Solar и электрическая зубная щетка

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Ниже вы найдете три самых интересных предложения сегодняшнего дня. От телевизора до зубной щетки. Изучайте и принимайте решение, стоят эти товары того чтобы прикупить их или нет.

Смарт-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, аккум. 340 mAh, IP68

Цена: $26,99 / $29,73 - https://lite.bz/U2lxX

Промокод "M1TL4VRLOT7Z"

Электрическая зубная щетка SEAGO

Характеристики: SG-503 E23, питание 2*AAA, IPX7

Версия: BLACK/WHITE/PINK

Цена: $8,12 (за 2 щетки и 4 насадки)

Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"

Цена: $11,67 (за 2 щетки и 10 насадок)

Купон продавца $1.0 + промокод "SEAGO32"

При покупке двух щеток цена в корзине изменится автоматически + промокод.

https://lite.al/V1FMb2

Смарт-телевизор Xiaomi Mi TV 4S

Характеристики: 43.0", 4К+HDR (3840х2160), угол обзора 178°

Предложение для РФ

Цена: 20 990 руб - https://lite.bz/aWLutx

Промокод "TVMI2000"