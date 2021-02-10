Tensor платформа собственной разработки. Но не Google

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По сути Tensor стал модернизированной версией Exynos

В прошлом месяце представили Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, одной из фич которых стал чип. Компания позиционирует его как продукт собственной разработки. Прямо об этом не было сказано, но осведомленные источники говорят о том, что без Samsung тут не обошлось. Нашлись новые доказательство того, что под видом Tensor собственной разработки компания пытается продать Exynos.

Эксперт ресурса Anandtech Андрей Фрумусану, покопавшись в прошивке Pixel 6, обнаружил фрагменты кода, указывающие на то, что Tensor имеет родственные связи с чипами от Exynos. По сути это промежуточный вариант между Exynos 2100 и Exynos 2200, который получил индекс Exynos 9845 (S5E9845). Для информации модельный номер чипу Exynos 2100 — Exynos 9840 (S5E9840).

Данная информация только подтверждает, что Google не создала чип с нуля, а пошла по пути тюнинга Exynos. Правда, была проведена серьезная работа над процессором и по части производительности он не пасет задних. Результаты не выдающиеся, но достойные. Нельзя не вспомнить и специальный вычислительный нейромодуль, который вносит свою лепту в скорость и улучшение обработки фото.

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Также стоит напомнить, что компания увеличила срок поддержки устройств. Pixel-фоны шестого поколения будут получать обновления безопасности в течение пяти лет и тонкая настройка чипа тут пригодится.

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Источник: notebookcheck﻿