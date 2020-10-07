Теперь использовать Google Stadia через мобильный интернет могут абсолютно все

637

Корпорация добра добавила возможность использовать Stadia через мобильный интернет, но с небольшими оговорками.

Еще в июле мы писали о том, что Google дал возможность геймерам использовать сервис Stadia где угодно благодаря 4G- и 5G-соединениям. На тот момент эта возможность находилась в стадии тестирования в качестве экспериментальной функции.

Сегодня же в Stadia добавилась улучшенная поддержка потоковой передачи данных с мобильных устройств. Однако придется пожертвовать картинкой.

Изменения впервые были замечены некоторыми пользователями Reddit. Раньше пользователям приходилось копаться в экспериментальных опциях приложения, чтобы играть без использования Wi-Fi, но теперь эта опция находится во вкладке «Производительность» и больше не носит экспериментального названия.

Страница выбора мобильного интернета

Главным ограничением станет разрешение изображения в 720p. Google сделал это для того, чтобы предотвратить большие траты мобильного интернета, ведь по подсчетам компании пользователь тратит в час игры около 2.7 Гб. К тому же, нужно понимать, что сигнал 4G сможет предоставить нормальный опыт игры только при разрешении HD. А на мобильных устройствах этого разрешения должно хватать.

Читать также: Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV﻿

По слухам, когда 5G будет введен повсеместно в США, Корпорация добра уберет это ограничение.

На момент запуска этой функции работа Stadia через мобильный интернет была не самой стабильной, но, похоже, сейчас Google уверена в ней. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Возможно, совсем скоро компания начнет открывать доступ к сервису и для других стран.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: Reddit



https://andro-news.com/news/gotovitsya-k-vyhodu-esche-odna-versiya-samsung-galaxy-m31-teper-.html Готовится к выходу еще одна версия Samsung Galaxy M31 – теперь с подзаголовком Prime(в Адм. панель)