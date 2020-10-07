Готовится к выходу еще одна версия Samsung Galaxy M31 – теперь с подзаголовком Prime

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Samsung избавляется от запасов своих процессоров – новый Galaxy M31 будет работать на старом железе.

Похоже, Samsung всерьез взялся за производство новых чипов, которые должны в значительной мере улучить отношение пользователей к компании. Как еще объяснить факт того, что уже весьма надоевший Exynos 9611 сливается производителем во все новые устройства?

На сайте индийского подразделения Amazon появилась промо-страница, на которой представлен дизайн и спецификации новой версии M31 под заголовком Prime. Интересно, что на Amazon не упоминается само название Prime - вместо этого мы имеем название Galaxy M Prime. Однако умельцы уже смекнули, взглянув на исходный код страницы, что коммерческим именем смартфона станет именно M31 Prime.

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Как вы уже поняли, «новый» Galaxy M31 Prime будет работать на базе Exynos 9611 в паре с 6 ГБ оперативной памяти. Производитель подготовил два вариант хранилища - 64 ГБ и 128 ГБ. Питать смартфон будет батарея емкостью 6000 мАч, которую можно будет зарядить через порт USB-C мощностью до 15 Вт. Производитель не забыл оставить разъем 3.5 мм для наушников.

Набор камер почти не будет отличаться от M31s. Ухудшится только ультраширик: вместо 12 Мп мы имеем всего 8 Мп. Более подробно о камерах вы можете узнать из нашей статьи.

Еще одним мелким отличием M31 Prime станет расположение сканера отпечатков пальцев, который переехал на заднюю крышку.

Учитывая, что новая версия M31 почти ничем не отличается от уже улучшенного M31s, многим совсем не понятно, как производитель будет позиционировать: будет ли Samsung делать его дешевле или дороже – ценник до сих пор также не известен. Ясно одно – компания готова выпускать любой продукт, главное поскорее избавиться от старых чипов.

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Источник: Gizmochina



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-pervuyu-beta-versiyu-one-ui-3.0-na-fla.html Samsung начал отправлять первую бета-версию One UI 3.0 на флагман Galaxy S20(в Адм. панель)