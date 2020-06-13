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Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV

13.06.2020 919 0

В прошлом году разговоров о проекте Google под названием Stadia, наверное, нельзя было избежать. Компания обещала комфортный гейминг чуть ли не на экране холодильника (если в вашем холодильнике встроен экран, конечно), еще и поддержку огромного количества игр, приятный ценник подписки и кучу-кучу плюшек. На долгое время многих гиков эти новости питали приятными эмоциями, особенно после презентации симпатичного и футуристичного геймпада.

 

Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV – фото 1

 

Однако время шло, и ничего не менялось. Проект все еще работает только на ПК (и то не всегда стабильно) и на мобильных устройствах вроде смартфонов и планшетов. Но ведь самая удобная реализация Stadia была бы на большом экране – все хотят иметь телевизор с Android TV с приставкой в придачу, за которую не надо платить две месячные зарплаты. И вот, больше года спустя, компания готова предоставить фанатам то, чего они так долго ждали – гейминг на Android TV. Правда, как и всегда, с некоторыми оговорками.

 

Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV – фото 2

 

Дотошные пользователи Google Stadia обнаружили ее поддержку для Chromecast Ultra. Это означает, что она также работает на Android TV. Недавнее обновление Google Stadia до версии 2.19 позволит любому Android-устройству работать с системой Stadia. Но для лучшей совместимости пользователи рекомендуют дождаться обновления вашего устройства до Android 11.

 

Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV – фото 3

 

Как вы понимаете, работа по оптимизации находится в экспериментальной стадии. Если у вас есть контроллер Stadia и вы готовы помочь Google, вы можете получить приложение для Android TV, запустить его и проверить его работоспособность. И еще вам понадобится мышь, что перейти по ссылке.

 

И хоть все еще на начальной стадии, по словам энтузиастов, игры уже работают без проблем. А в ближайшем будущем Stadia также может получить поддержку 4K и интеграцию с Google Assistant.

 

Источник: 9to5google.com

 

Google Stadia
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 13.06.2020

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Свершилось! Google Stadia скоро окажется на экранах Android TV