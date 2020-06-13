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В прошлом году разговоров о проекте Google под названием Stadia, наверное, нельзя было избежать. Компания обещала комфортный гейминг чуть ли не на экране холодильника (если в вашем холодильнике встроен экран, конечно), еще и поддержку огромного количества игр, приятный ценник подписки и кучу-кучу плюшек. На долгое время многих гиков эти новости питали приятными эмоциями, особенно после презентации симпатичного и футуристичного геймпада.

Однако время шло, и ничего не менялось. Проект все еще работает только на ПК (и то не всегда стабильно) и на мобильных устройствах вроде смартфонов и планшетов. Но ведь самая удобная реализация Stadia была бы на большом экране – все хотят иметь телевизор с Android TV с приставкой в придачу, за которую не надо платить две месячные зарплаты. И вот, больше года спустя, компания готова предоставить фанатам то, чего они так долго ждали – гейминг на Android TV. Правда, как и всегда, с некоторыми оговорками.

Дотошные пользователи Google Stadia обнаружили ее поддержку для Chromecast Ultra. Это означает, что она также работает на Android TV. Недавнее обновление Google Stadia до версии 2.19 позволит любому Android-устройству работать с системой Stadia. Но для лучшей совместимости пользователи рекомендуют дождаться обновления вашего устройства до Android 11.

Как вы понимаете, работа по оптимизации находится в экспериментальной стадии. Если у вас есть контроллер Stadia и вы готовы помочь Google, вы можете получить приложение для Android TV, запустить его и проверить его работоспособность. И еще вам понадобится мышь, что перейти по ссылке.

И хоть все еще на начальной стадии, по словам энтузиастов, игры уже работают без проблем. А в ближайшем будущем Stadia также может получить поддержку 4K и интеграцию с Google Assistant.

Источник: 9to5google.com