Теперь мы можем оценить и внешний вид Lenovo Legion Pro

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22 июля, аккурат к выходу ASUS ROG Phone 3, Lenovo анонсирует свой игровой смартфон Legion (по некоторым данным – Legion Pro). В начале этой недели смартфон стал доступен для предзаказа на сайте JD.com. Благодаря странице бронирования были выявлены некоторые из его ключевых особенностей. А сегодня на странице предзаказа добавили фотографии передней и задней сторон смартфона.





Интересно еще, что на странице товара также упоминается название «Lenovo Legion Gaming Phone Pro». Из-за этой детали в сети уже начали ходить слухи, что китайский бренд выпустит две версии – обычную и Pro. Дисплей Lenovo Legion радует тонкими рамками по всем граням устройства, а еще перфекционистам понравится отсутствие каких-либо вырезов и дырок. Снизу и сверху устройства мы видим отверстия для двух динамиков. Они выделены красным цветом.

Задник смартфона раскрашен в два цвета. Центр задней панели глянцевый, в то время как верхняя и нижняя части имеют текстурную поверхность. По слухам, эти части могут быть изготовлены из углеродного волокна, чтобы обеспечить более удобный хват во время игры. Под расположенным по центру логотипом Legion заметна RGB-подсветка. Основной блок камеры состоит из двух объективов.





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В общем дизайне Lenovo Legion Pro заметны закругления. На правой боковине можно увидеть кнопки-триггеры. Очень интересная деталь - на правой грани смартфона также виден механизм выезжающей фронтальной камеры. Левая сторона смартфона также оснащена игровыми триггерами. В целом, Legion предлагает максимально геймерский дизайн – агрессивный и яркий.﻿





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Источник: ﻿﻿Sparrows News