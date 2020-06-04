Мощность Lenovo Legion: свежее решение для игрового мира

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Вот уже пару лет как на рынке присутствуют смартфоны, ориентированные на геймерскую прослойку пользователей. Большинство современных игр заточены на мощное «железо» и именно это готовы предложить современные игровые смартфоны. Это уяснили и в Lenovo. Они готовят к анонсу Lenovo Legion.

Производительность

Информация об этой модели периодически появляется в сети с марта нынешнего года, но до сегодняшнего дня она так и не представлена. А сегодня сведения об этом смартфоне были найдены на просторах базы данных бенчмарка Geekbench 5.1.1. Аппарат получил индекс L79031 и работает под управлением операционной системы Android 10.

Базируется новинка на 8–ядерном чипе от Qualcomm в связке с 8 Гб оперативки и, скорее всего, это Snapdragon 865. По итогам испытаний в одноядерном тесте смартфон смог набрать 914 баллов, а в многоядерном — 3392 балла.

Что известно о Lenovo Legion

Игрофон Lenovo Legion должен предложить передовую систему охлаждения, аккумулятор емкостью 5000 мАч, стереофонические динамики, выдвижную 20 Мп фронталку-перископ на боковой грани и быструю зарядку мощностью 90 Вт. Правда, с просторов Китая пришли слухи, что на столь ультрабыструю зарядку рассчитывать не стоит, ее мощность будет ограничена 45 Вт.

Смартфону также приписывают дисплей с частотой обновления 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 270 Гц и разрешением 2340х1080 точек, сдвоенную основную камеру 64 Мп + 16 Мп, оперативную память стандарта LPDDR5, флеш-накопитель UFS 3.0 и операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой ZUI 12.

Источник: mydrivers